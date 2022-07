Ook visserij krijgt te maken met stikstof

MET VIDEO Nieuwe Miss Visserij ‘is niet mis’ en hoeft na twee jaar niet meer te liegen: ‘Eindelijk kan ik mijn jurk aan’

BRUINISSE - Twee jaar lang loog ze wat af, want in Bruinisse is het staatsgeheim wie de nieuwe Miss Visserij wordt tot de start van de Visserijfeesten. ,,Oh, het is Dorien", klinkt het donderdag vanaf de Havenkade in Bruinisse.

