Ook snel internet voor de boer, camping en inwoner in de polder: Raad wil glasvezel over het hele eiland

Glasvezel zorgt voor een snellere en betrouwbaardere verbinding dan breedbandinternet via de kabel. Netwerkaanbieder Delta Fiber heeft de afgelopen jaren in Zierikzee een glasvezelnetwerk aangelegd en concurrent KPN wil dat glasvezelnetwerk nu verder uitrollen over heel Schouwen-Duiveland. Maar dat zal voornamelijk in de zeventien kernen komen, want over het algemeen is het niet lucratief om zo’n netwerk in het uitgestrekte ‘lege’ buitengebied aan te leggen. Het gevolg is dat bedrijven en inwoners die daar vertoeven verstoken blijven van goed internetbereik.