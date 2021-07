Ook nieuwbouwprijzen in Burgh-Haamstede zijn deceptie voor starters: ‘Er is weer voor import gebouwd’

Oude vismarkt in Zierikzee wordt toeris­tisch bolwerk; ‘Ik wil het Sint Jacobshof­je weer laten bruisen’

1 juli ZIERIKZEE - Het monumentale Sint Jacobshofje in Zierikzee krijgt een toeristische functie. Vanaf 12 juli wordt de oude vismarkt het hoofdkwartier van de Gidsendienst Zeeland. Eigenaar Guusje Poot wil de locatie niet alleen gebruiken als uitvalsbasis voor allerlei uitstapjes in de omgeving. Ze zoekt het vooral in de combinatie met kleinschalige muziek- en theateroptredens of schilderclubs. ,,Maar ook voor een trouw- en verjaardagsfeest kan je hier terecht. En verder is het gewoon een rustplaats voor passanten die willen genieten van de heerlijke stilte op het pleintje.”