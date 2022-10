Ook niet-gelovige kinderen gaan naar de vakantiebijbelschool in de kerk: ‘Op een laagdrempelige manier de boodschap van Jezus’

Harmke Kik komt oorspronkelijk uit Stellendam en ging als kind regelmatig naar de vakantiebijbelweek van haar kerk. ,,Ik heb daar zulke goede herinneringen aan. Dat gevoel van samen met vriendjes en vriendinnetjes zijn in een kerk waar je normaal op zondag was. Het was een andere sfeer, echt feest in de kerk. Ik miste zoiets in Bruinisse, dus ik besprak dat met de dominee. Hij zei, als je het zo mist, waarom organiseer je dat dan niet?", vertelt Kik. Ze ging aan de slag, verzamelde vrijwilligers en zo ontstond vier jaar geleden de vakantiebijbelweek in de Hervormde Visjeskerk in Bruinisse.