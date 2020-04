Ook Jack ziet Jack graag komen; nieuwe burgemeester is de juiste man op het juiste moment voor Schouwen-Duiveland

Heel Zeeland betaalt de rekening van de toeristi­sche lockdown: ‘Dit gaat een slachtpar­tij worden’

17:32 VLISSINGEN - Hoe gaat dit aflopen? Wie in of voor de toeristische sector werkt, kijkt met angst en beven naar de toekomst. ,,Iedereen, van de slager tot de kapper, de hoveniers, de kledingwinkels en de bouwmarkt, leeft hier van het toerisme. Maar het is op het eiland nog stiller dan op een druilerige maandag in januari”, zegt een Zeeuwse ondernemer.