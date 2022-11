Ook Burgh-Haamstede heeft nu 'een restaurant in het hogere segment’

Le Poirier, Frans voor perenboomgaard en een verwijzing naar de boomgaarden van het eiland, is het restaurant van het vorig jaar geopende Boutique Hotel Ter Zand in Burgh-Haamstede. Dat bestaat uit 52 kamers en 32 zogeheten ‘garden suites’ ofwel bungalowtjes op de plek waar voorheen manege Lisiduna was gevestigd. Het restaurant ging weliswaar gelijkertijd met het hotel open, maar vanwege de Covid-maatregelen was er bij de start nog geen feestje mogelijk. Later dat jaar moest het restaurant zelfs bijna vier weten dicht, omdat de horecavergunning niet in orde was.