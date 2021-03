Ook al mag het hier geen noodtoestand heten, Schouwen-Duiveland extra alert op zeespiegelstijging

Vlaggetjes herinneren aan de Joodse slachtof­fers in Zierikzee en leren kinderen wat vrijheid betekent

24 maart ZIERIKZEE - Ze wapperen vrolijk in de wind, de vlaggetjes die leerlingen van de radarschool J.L. de Jonge uit Zierikzee hebben gemaakt voor het Joodse monument op de hoek van de Grachtweg en de Caustraat in Zierikzee. De versiering trekt de aandacht en dat is ook precies de bedoeling: dat we niet vergeten dat er op 24 maart 1942 22 Joodse inwoners werden meegenomen door de Duitsers. Ze keerden nooit meer terug.