Ooggetuige drama Renesse: ‘Je zag ze spartelen in het water. Het was afschuwelijk’

Meedoen aan Nationale Diabetes Challenge kan vanuit Renesse, Burgh-Haamste­de en Zierikzee

9:49 ZIERIKZEE - Er zijn de afgelopen jaren al klinkende resultaten behaald. Tijd om mee te doen aan de Nationale Diabetes Challenge. Dat kan vanuit drie kernen: huisartsenpraktijk Renesse, huisartsenpraktijk Baas en Fysio for You in Burgh-Haamstede en Fysant in Zierikzee.