Ontwikkelaars Brouwerseiland gaan stug door: ‘Het komt er gewoon’

VIDEO Jarenlang werd Melanie Steffner (12) uit Oosterland gepest, nu is ze wereldkam­pi­oen kickboksen

18:22 OOSTERLAND - De laatste jaren die Melanie Steffner (12) op de basisschool in Oosterland doorbracht, waren niet de beste. Ze werd gepest en getreiterd door haar klasgenoten. Nu, vijf jaar later, is ze wereldkampioen kickboksen. De pestkoppen heeft ze niet meer gehoord.