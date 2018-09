Ontwikkelaar Brouwerseiland wil best rekening houden met natuur

Grootste struikelblok voor de tegenstanders is dat een deel van het plangebied (zo'n 5,6 hectare) in Natura-2000-gebied ligt. Volgens Rob Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie mag in zo'n beschermd natuurgebied alleen worden gebouwd als daar een 'groot maatschappelijk belang' mee is gemoeid. ,,En daar vallen recreatiewoningen zeker niet onder", vond Trompetter. Of het plan haalbaar is als dat bewuste stuk niet wordt gebruikt - er blijft dan nog steeds zo'n vijftig hectare over - werd niet duidelijk.