Ontsnapte gier uit Blijdorp wéér gezien; dit keer op strand Westenschouwen

Ontsnapte gier uit Blijdorp duikt op in boswachte­rij Wester­schou­wen

De gier die vorige week donderdag ontsnapte uit diergaarde Blijdorp in Rotterdam, is neergestreken in Zeeland. De vogel is donderdagmiddag gezien in boswachterij Westerschouwen, bevestigt boswachter Marijke Lieman van Staatsbosbeheer.