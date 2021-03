Ontsnapt hertje herenigd met zijn kudde

Tuft er straks een elektrisch treintje rond in Zierikzee?

26 februari ZIERIKZEE - Het zou zomaar kunnen dat er straks een treintje heen en weer rijdt tussen de grote parkeerplaatsen en het centrum van Zierikzee. De gemeente gaat komende weken in ieder geval kijken óf, en in welke vorm dat haalbaar is.