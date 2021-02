Onthaasten in Burghse polder bij statig Mon Plaisir; hofstede wordt verbouwd tot retraitecentrum

Mon Plaisir werd in 1908 gebouwd in opdracht van een Brabantse suikerfabrieksdirecteur. Het markante huis had zwaar te lijden onder de watersnoodramp in 1953. Eind jaren negentig werd de herenboerderij en het aangebouwde koetshuis volledig gerestaureerd, waarmee veel oorspronkelijke details werden hersteld. Goed twee jaar geleden werd het verkocht. De huidige Belgische eigenaren willen het huis gebruiken als tweede woning. In één van de schuren komt ook een appartement voor de beheerder, die dagelijks aanwezig zal zijn.