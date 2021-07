Ontbrekende schakel Schouwen-Duiveland krijgt plekje in overzicht Bevrijdingsmuseum Zeeland

Het is aftellen. Nog een paar dagen en dan gaan de Zeeuwse disco’s open. ‘We gaan knallen’

22 juni GOES/RENESSE - Superdruk zijn ze, Rafael, René en Jeroen. Ze blazen de stof van de luidsprekers, werken nieuw personeel in, regelen dj’s en vullen de biertanks. Want sneller dan ze dachten, mogen hun discotheken zaterdag weer open. Of ze er zin in hebben? ,,Man, we gaan knallen.” Al is het ook rete-spannend. ,,Is er nog angst of gaat iedereen vol gas? We gaan het zien.”