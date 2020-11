Onduidelijk wat er mis is bij de brug over N59 bij Bruinisse - voorlopig blijft hij omhoog staan

Wat er precies zou kunnen gebeuren als er auto's over de brug blijven rijden, is onduidelijk. ,,Het is een heel technisch verhaal en moeilijk uit te leggen. En er is niet gezegd dat het onveilig is, maar we hebben de brug uit voorzorg in opstand gezet”, verklaart De Feijter. Het probleem werd van de week ontdekt tijdens onderhoudswerkzaamheden. Sinds donderdagmiddag 15.00 uur staat de brug omhoog en wordt het wegverkeer over de bypass, de rolbrug den Ysere Ryve, geleid.

Bloktijden voor de scheepvaart

De Basculebrug is in 2016 nog volledig gerenoveerd. In de hete zomer van 2017 was de brug ook gestremd doordat het asfalt door de hitte uitzette en daardoor de brug klem kwam te zitten. Nu is de oorzaak onduidelijk. ,,We zijn aan het onderzoeken wat er precies aan de hand is en wat we eraan kunnen doen. Het is de vraag wanneer we de brug weer in gebruik kunnen nemen.” Of dat nog dit jaar is? ,,Laten we hopen van wel.”