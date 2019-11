Onderzoek naar ruim eeuw oude ‘coldcase’ in Oosterland: Waar is Jan Hendrik Ezerman gebleven?

ZIERIKZEE - Waar is Jan Hendrik Ezerman gebleven? De onderwijzer van de openbare lagere school in Oosterland verdween spoorloos, in 1883. En dat was niet de eerste keer. Freek Derks is een onderzoek begonnen naar de mysterieuze vermissing van zijn oudoom. Via nazaten van de Oosterlandse timmerman Jacob Brouwer hoopt hij een tipje van de sluier op te lichten.