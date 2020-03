Onderzoek naar ‘duiveluitdrijvingen’ bij Vreiland Wonen in volle gang

De gemeente Schouwen-Duiveland, waar deze beschuldigingen terechtkwamen, kondigde twee weken geleden aan een onderzoek in te stellen. Dat onderzoek is inmiddels ‘in volle gang', aldus zorgwethouder Cees van den Bos. ,,Maar het is geen ABC-onderzoek, dat je zo even doet. De GGD moet uitzoeken wie de waarheid spreekt. Daar hebben ze tijd voor nodig. Toch verwachten we eind deze maand duidelijkheid.”

Mailtje

Voor het onderzoek spreekt de GGD volgens de wethouder met ex-cliënten, maar ook met leidinggevenden van Vreiland Wonen zelf. Die hebben echter nog niemand van de GGD gezien of gehoord. ,,We hebben alleen een mailtje gekregen van een beleidsmedewerker van de gemeente met de vraag of ze een afspraak kunnen inplannen", aldus mededirecteur Eva van der Zwaag. ,,We hebben gezegd dat we eerst juridisch advies willen inwinnen. En we weten dat een ex-cliënt, die even bij ons terug is na een terugval, naar het gemeentehuis is gegaan om de andere kant van het verhaal te laten horen. Op eigen initiatief.”