Onderwaterbos in de Grevelingen; wandelen langs hoog zeegras en oude boomstronken

De stoute plannen van het instituut voor natuureducatie IVN worden deze zomer werkelijkheid. ,,Dan beginnen we met de aanleg en moet er in ieder geval al een eerste aanzet te zien zijn”, verwacht Van Loon. IVN heeft al de nodige ervaring opgedaan met tiny forests verspreid over het land. Meestal niet groter dan de omvang van een tennisbaan, worden de bosjes aangelegd in de buurt van scholen en zo gebruikt voor natuurlessen in de praktijk. ,,IVN kwam met het idee om iets vergelijkbaars onder water te doen. En de Grevelingen is daar een prima plek voor.”