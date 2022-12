Ondernemers woest over hoge zendmast ‘Ons uitzicht vanuit de ontbijtzaal en tuin is finaal verziekt’

De zendmast staat pal tegenover Maison Bellefleur van Fleur Stoutjesdijk. ,,Anderhalf jaar geleden begonnen we hier, na ons goed verdiept te hebben in het masterplan voor de herinrichting van deze straat. Toen begin deze week werklui begonnen, waren we in de veronderstelling dat het plein voor onze maison werd aangelegd. Op dinsdagochtend stond ineens die mast overeind. Ons uitzicht vanuit de ontbijtzaal en tuin is finaal verziekt. Dan heb ik het nog niet eens over straling waar wij en vele anderen onaangekondigd naast komen te wonen.”