Ondernemers Renesse zetten samen in op energiebesparing en dat is harder nodig dan ooit

Toen ze het plan bedachten, was van een energiecrisis geen sprake. Nu is het onderwerp razend actueel. De ondernemers van Renesse werken samen aan duurzaamheid. Op 27 bedrijven zijn de afgelopen maanden duurzaamheidsscans gemaakt. Op basis van de resultaten steken de ondernemers donderdag de koppen bij elkaar. Ze gaan kijken of ze samen stappen kunnen zetten om energie te besparen of iets met afval te doen.

John Braber van vakantiepark Zonnedorp weet als geen ander dat ondernemers, zeker ’s zomers, zo veel aan hun hoofd hebben dat duurzaamheid er snel bij inschiet. ,,Je denkt er weleens aan, maar je wordt zo geleefd. En dat geldt natuurlijk voor veel bedrijven in Renesse. Je weet dat het belangrijk is, maar toch belandt het onderwerp op de grote hoop op je bureau.”

Grote slag

Voor de Renesser ondernemersvereniging OVR reden om de handschoen op te pakken. Jarenlang is alle energie gestoken in het opknappen van het dorp en daar is een grote slag geslagen. ,,Daarna zijn we gaan kijken wat we nu kunnen oppakken voor de toekomst.”

Inmiddels zijn bij 27 bedrijven in verschillende sectoren scans gemaakt en is in beeld gebracht hoe het zit met het energieverbruik en de afvalstromen op deze bedrijven. Van campings tot hotels en van strandpaviljoens tot winkels, fietsverhuur, disco en groenbedrijf.

Quote Je kunt Renesse gaan presente­ren als groene, toeristi­sche bestemming. Dat heeft wel de toekomst John Braber, OVR

Gekeken wordt of op basis van de uitkomsten gezamenlijk actie valt te ondernemen. Dat is best lastig door die diversiteit, zegt Braber. Maar zeker op energiegebied zijn er mooie plannen te bedenken, zoals bijvoorbeeld het stichten van een eigen zonnepark.

Ook is er het plan om die scans verder uit te gaan rollen onder de overige ondernemers en met elkaar te kijken wat de mogelijkheden zijn. OVR telt 144 leden. Nog even los van de hysterische prijzen: ,,Als ondernemersvereniging zien we ook het commercieel belang hiervan in. Je kunt Renesse gaan presenteren als groene, toeristische bestemming. Dat heeft wel de toekomst.”

Afgedankte matrassen

Op zijn eigen bedrijf heeft de duurzaamheidsscan al tot veranderingen geleid. Er zijn zonnepanelen op het dak van het horecagebouw gelegd en afgedankte matrassen worden voortaan gescheiden ingezameld. ,,Het levert gelijk wat op, maar we kunnen op het gebied van afvalscheiding bijvoorbeeld nog heel veel doen.”

Maar samen is het sleutelwoord, denkt het bestuur van OVR. Zodat je als individuele ondernemer niet elk wiel zelf hoeft uit te vinden. Ook gemeente en NME denken mee. Duurzaamheidsadviseur Martin Loeve is ingehuurd om de boel aan te sturen.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Our Seaside en begint om 15.00 uur.