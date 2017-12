Ondernemer Zonnemaire benadrukt zorgfunctie van Résidence Oud-Bommenede

ZONNEMAIRE - Naar aanleiding van twijfels over de kleinschaligheid en de zorgverlening in het plan Résidence Oud-Bommenede, denkt de gemeenteraad na over nieuwe regels voor vakantieparken.

,,Wij werken samen met het Amphiaziekenhuis, het Hagaziekenhuis, het ADRZ en thuiszorgorganisatie Allerzorg. De laatste stuurt tweehonderd patiënten per jaar naar ons door."

Iniatiefneemster Brenda Voet van Résidence Oud-Bommenede in Zonnemaire, reageert gepikeerd op de twijfels die de raadscommissie vorige week uitte over het zorggehalte van haar plan. Met name de oppositiepartijen zetten hier grote vraagtekens bij.

De fracties habben ook bedenkingen over de omvang van Oud-Bommenende. Voet antwoordt dat een aantal zorgwoningen een extra slaapkamer krijgt voor de verpleegkundige en dat de woningen op ruime kavels staan, vanwege de rust die de patiënten/recreanten nodig hebben.

Fractievoorzitter Robbert Lievense van coalitiepartij LSD. ,,Hier moeten we het even over hebben, zeiden wij na afloop van die vergadering. Hoe definiëren we die kleinschaligheid en dat zorggehalte? Als toetsingskader hebben we de Kustvisie genomen."

Wijzigingsvoorstel

Als resultaat komt LSD donderdag, als de raad beslist over Oud-Bommenede, met een wijzigingsvoorstel. Dat houdt in dat een recreatiebedrijf alleen mag bouwen als dat kwaliteitsverbetering betekent. Verder mag een bestaand bedrijf met maximaal vijftien procent uitbreiden en moet dat bovendien op eigen terrein gebeuren. Lievense verwacht dat een meerderheid van de partijen zijn amendement zal steunen. ,,Wij hebben vijf zetels. Als we alleen de oppositie meekrijgen, is dat al voldoende."