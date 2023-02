Onder moeders paraplu werkt BBB Zeeland al twee jaar aan een entree in de Staten

Veel aandacht gaat bij de komende verkiezingen uit naar de BoerBurgerBeweging (BBB), die als nieuwkomer meteen een factor van belang kan worden bij zowel de provincie als het waterschap Scheldestromen. ,,We zijn superblij en trots dat we in twaalf provincies meedoen, met goede lijsttrekkers”, zegt partijleider Caroline van der Plas, na afloop van een werkbezoek aan de kerncentrale in Borssele. ,,We hebben daar ook goed de tijd voor genomen en niet zomaar even wat in elkaar geflanst. Na de Tweede Kamerverkiezingen, twee jaar geleden, zijn we meteen begonnen met het voorbereiden van deze verkiezingen.”