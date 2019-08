Ondanks al het gedoe rond de muntjes, beleeft Zierikzee één van de mooiste havendagen ooit

De vliegtui­gen, het schieten, het was allemaal nieuw

24 augustus Dit is het zevende deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Jaap Wiebrens (1930) over het pas in mei 1945 bevrijde Schouwen-Duiveland: ,,Vanuit Anna Jacobapolder werd er op de toren en de haven van Bruinisse geschoten. Toen wisten we: de geallieerden zitten daar.”