Onbezorgde zomer voor recreanten op camping Duinrand-West: huuropzegging is nietig verklaard

PvdA en GroenLinks trekken weer aan de bel: ‘Schouwen mag niet werkloos toezien bij mensonte­ren­de situatie in Ter Apel’

ZIERIKZEE - ,,De afgelopen nacht hebben weer mensen noodgedwongen op stoelen moeten slapen in Ter Apel”, schets fractievoorzitter Corina van der Vliet (PvdA) nog maar eens de ernst in het aanmeldcentrum voor asielzoekers. ,,Als de situatie zó nijpend wordt dat het leidt tot mensonterende omstandigheden, moet Schouwen-Duiveland gewoon ook z’n aandeel nemen in de opvang.”

26 mei