Onbekommerd schrijven levert verrassingen op

Dag kerstboom! Het is de allerlaat­ste week van de vreugdevu­ren en versnippe­raars

De laatste kerstbomen gaan er komende week aan. Onder meer op Renesse is vrijdagavond een vreugdevuur aangestoken. De ruim 450 brandende bomen trokken veel bekijks. De kerstboomverbranding in Scharendijke is in verband met de wind verzet naar vrijdag 20 januari.

13 januari