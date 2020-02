Onbekend slachtoffer Ramp ontdekt op begraafplaats, binnenkort opgraving

Van de 1.836 mensen die stierven bij de Watersnoodramp, zijn er 104 nooit gevonden. Mogelijk ligt in het ontdekte graf één van die 104 slachtoffers. Het DNA van de overledene wordt vergeleken met dat van nabestaanden. ,,Hopelijk komt er een match uit", zegt Schoof, wiens oma en nichtje omkwamen bij de Ramp en die ook nooit zijn geïdentificeerd. ,,Dan zijn we weer een stapje dichterbij. Het is voor nabestaanden toch goed als hun omgekomen familieleden een graf met een naam krijgen.”



Een landelijk politieteam probeert sinds 2013 onbekende slachtoffers van de ramp via DNA-onderzoek te identificeren. Op meerdere plekken werden onbekende slachtoffers opgegraven. Hun DNA werd vergeleken met dat van tientallen nabestaanden. Het leidde tot twee concrete matches: Maatje Verhelst uit Nieuwerkerk en Maria Magdalena de Koster uit Kruiningen. In totaal zijn zo'n 35 stoffelijke overschotten onderzocht. Van enkelen is verwantschap aangetoond, maar kan de exacte identiteit niet met zekerheid worden vastgesteld.