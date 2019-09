Omwonenden zijn de moord op Sabrina in Oosterland nooit vergeten

MO­NO-campagne: krijten op straat voor het goede doel

2 september ZIERIKZEE - Het staat in heel Zeeland te gebeuren deze week. Maar de aftrap was maandag in Zierikzee. Daar werd 's ochtends een professionele krijttekening aangebracht bij Pieter Zeeman. Om leerlingen er nog eens aan te herinneren dat ze hun telefoon in de zak moeten houden als ze op de fiets stappen.