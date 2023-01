Omstreden slot op de Markt in Brouwershaven blijft

Burgemees­ter Schou­wen-Duiveland ziet samenle­ving verharden: ‘Het fatsoen is zoek’

,,Het fatsoen is zoek en moet weer terug in het debat. Mét elkaar en niet óver elkaar praten.” Die oproep deed burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland woensdag in zijn nieuwjaarstoespraak op de bijeenkomst in het gemeentehuis in Zierikzee.

