Omstanders blussen eigenhandig duinbrand in Noordwelle

De ‘dames’ moeten er keihard voor werken op de Stadsboer­de­rij in Zierikzee; ‘Binnen een maand zit het hier helemaal vol’

24 juni ZIERIKZEE - ,,Ze steken niet", verzekert imker Helle van der Roest de omstanders op de Stadsboerderij in Zierikzee. Toch wordt gedeputeerde Anita Pijpelink wél in een pak gehesen. Puur voor het plaatje, zo laat zich even later zien bij de twee bijenkassen. ,,We hebben geluk gehad, want het zwerfvolk dat ze eerst voor ons hadden gevangen, was hartstikke agressief.”