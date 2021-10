Omgewaaide bomen houden de Bruse roparunners niet tegen: ‘Het was bikkelen’

De voorbereiding was al niet om over naar huis te schrijven. ,,We hebben niet kunnen collecteren en mochten niets organiseren, dus het werven van sponsors was lastig", zegt teamcaptain Hans Bos. Het is het team uit Bruinisse op het laatste moment gelukt om nog zo'n 5000 euro te verzamelen, bedoeld om mensen met kanker te ondersteunen. ,,In de voorgaande jaren haalden we gemiddeld zo'n 23.000 euro op", geeft Bos het verschil maar eens aan.