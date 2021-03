Oma Jo woont in de tuin bij haar kleinzoon: ‘Als de wifi niet werkt, komt ze ons halen

53 bekeurin­gen voor overtreden avondklok op Schou­wen-Duiveland

17 maart ZIERIKZEE - Handhavers van de gemeente Schouwen-Duiveland hebben in februari 53 bekeuringen uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. In nog eens zeven gevallen werd volstaan met een waarschuwing. Toch is het straatbeeld over het algemeen rustig, laat burgemeester Jack van der Hoek weten in een perscommuniqué. De avondklok-controles gebeuren aan de hand van surveillance en door te posten op vaste knooppunten. In één geval werd vorige maand na een melding samen met de politie een illegaal feest in een café stilgelegd. De eigenaar en bezoekers kregen eveneens een boete.