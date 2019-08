OM over moord op Aldrik Frik uit Dreischor: ‘Bloedspatten verraden Rik B.’

Aldrik Frik had kort voor de moord bed and breakfast Herberg de Ring in Dreischor overgenomen en was naar het dorp verhuisd.

Het onderzoek naar de bloedspatten was gistermiddag punt van discussie tijdens de vierde voorbereidende zitting in de rechtszaak. B. werd in september vorig jaar aangehouden voor de moord.

Het levenloze lichaam van Frik werd op 3 augustus 2018 in zijn bedrijf aan de Ondernemingsweg in Alphen door de politie gevonden. Even daarvoor belde B. met 112 omdat hij zijn zakenpartner die ochtend dood zou hebben aangetroffen.

Financieel motief

Quote De verbazing over de ontkenning van verdachte neemt toe Sanne van der Harg, officier van justitie Volgens het OM was het direct duidelijk dat de man met ‘veel geweld’ om het leven was gebracht. Vlakbij het bedrijf vond de politie een touw met bloed van Frik, verpakt in een vuilniszak met daarop vingerafdrukken van de verdachte. B. zou volgens de officier een financieel motief hebben gehad.



,,Deskundigen zeggen dat B. zogenoemde impactsporen op zijn kleding had”, zei officier van justitie Sanne van der Harg tijdens de zitting over de bloedsporen. ,,Dat wil zeggen dat de sporen zijn ontstaan bij het uitoefenen van geweld in vloeibaar bloed.” Ook zei ze: ,,Het einde van de onderzoeksfase is in zicht. De verbazing over de ontkenning van verdachte neemt toe.”

Scenario’s

Advocate Maribel Schwab vroeg namens B. om aanvullend onderzoek naar de bloedspatten. De drie onderzochte scenario’s bieden volgens haar onvoldoende inzicht. ,,Cliënt blijft erbij dat hij het niet heeft gedaan”, zei Schwab.

,,Is er onderzocht of een ander scenario mogelijk is? Een scenario waarbij ervan wordt uitgegaan dat mijn cliënt geen geweld heeft gebruikt”, vroeg zij zich af. ,,Hij maalt en maalt”, vervolgde Schwab. ,,Cliënt heeft het niet gedaan, maar weet niet hoe het bloedspatpatroon is ontstaan. Hij was in shock.”

B. was, in tegenstelling tot de tweede en derde zitting, deze keer wel aanwezig in de rechtbank. ,,Ik sluit me aan bij mijn advocaat”, zei hij tegen de voorzitter. ,,Ik ontken schuldig te zijn. Een half leven hebben we lief en leed gedeeld. Ik heb nooit met geweld te maken gehad. Wat Aldrik is aangedaan, is de overtreffende trap van gewelddadig. Dat kan niet verder van mij afstaan.”

De rechtbank wees het verzoek van Schwab tot meer onderzoek naar de bloedspatten af.

De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat 30 oktober van start. B. moet daarbij verplicht aanwezig zijn.