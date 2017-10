OM: Dwarse Enschedeër moet alsnog zitten voor zwaaien met wapen

Daarnaast kwam hij onder toezicht van de reclassering te staan, moest hij in een kliniek worden opgenomen en een schadevergoeding van tweeduizend euro betalen. De opname in een kliniek mislukte en M. liet weten sowieso niets in een gedwongen behandeling te zien en alleen een ambulante behandeling te willen. ,,Het systeem is niet gericht op wat meneer wil en het gedrag van niet willen meewerken moet niet worden beloond'', stelde de officier. ,,Hij heeft zich gewoon niet aan de voorwaarden gehouden."

Vriendin

Op 12 juni vorige jaar werd de vriendin van M. op het strandje bij Bruinisse door enkele jongelui lastiggevallen. Dat viel bij de onder invloed verkerende M. in het verkeerde keelgat. Hij pakte een van de twee pistolen (waarvan één nepper) die hij die dag in Enschede had gekocht, richtte dat op de jongens en haalde twee keer de trekker over. Later bleek uit onderzoek dat de kamer was geblokkeerd.