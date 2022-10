Oktoberfest in Renesse: een feestje voor alle leeftijden

Jongens in lederhosen en meiden in dirndls. Die konden niet ontbreken tijdens het Oktoberfest in Renesse. En bier natuurlijk, flinke pullen bier.

Het plein naast Feestcafé de Zoom is aangekleed in Oktoberfestsferen. Met biertafels, personeel in passende kleding en broodjes bockworst. Er is een gemoedelijke sfeer op het terras. En als dweilband Liever Ier As Tuus begint te spelen, wordt het helemaal gezellig. Een groep scholieren begint spontaan een polonaise.

Bierpulwerpen

Gasten mogen letterlijk een gooi doen naar een gratis biertje. Ze krijgen een aantal bierpullen en moeten proberen deze in een hoge rieten korf te gooien. Al zijn de pullen van kunststof, er breekt wel eens een handvat af of de bodem slaat eruit. Locals Karel Vink, Pieter Maas en Jeffrey Pronk staan het van een afstandje te bekijken. Jeffrey: ,,Het is gewoon gezellig om even een biertje te doen op het dorp. Het is dat het mooi weer is hoor, anders stonden we hier misschien ook niet”.

Volledig scherm Locals Karel Vink (l), Pieter Maas en Jeffrey Pronk genieten van een biertje in de zon. © Katja van Noort

Een groepje ruiters uit België is per ongeluk hier beland, ze hebben hun paardrijbroeken nog aan. ,,We zijn toevallige voorbijgangers, maar zo met een pintje erbij is het heel leuk”, vindt een van de dames. De stapel lege shotglaasjes en bierpullen op tafel spreken voor zich.

Voor alle leeftijden

Jeroen Giele van De Zoom is tevreden. ,,Ik vind het belangrijk dat er iets gedaan wordt voor het dorp. Dit is voor alle leeftijden leuk. En met die markt erbij versterkt het elkaar ook. Er zijn veel Duitsers die hier echt op af komen. Er is zelfs een groep uit Duitsland die hier speciaal een verblijf voor boekt. Die gaan alle Oktoberfesten af met deze als afsluiter”. Giele wist niet goed wat hij dit jaar moest verwachten. ,,Maar ik ben blij, mensen lopen lekker in en uit. Het is wat mij betreft geslaagd”.

