Oeroude café als middelpunt van Strao Renesse

Het Wapen van Zeeland is waarschijnlijk ouder dan de strao zelf. Het cafe in het centrum van Renesse stamt uit 1651. Recht tegenover de Jacobskerk op de hoek van de Korte Reke is de trapgevel van het café niet te missen. Tijdens Strao Renesse heeft de locatie al helemaal een middelpuntzoekende aantrekkingskracht. ,,Voor mijn deur wordt er dan aan ringsteken gedaan. Er lopen 60 a 70 versierde paarden op het dorp rond. Natuurlijk profiteert iedereen in het dorp van dit traditionele dorpsfeest”, vertelt Ludo Vlaander. Hij is niet weg te denken bij Strao Renesse. Dat mag best opvallend genoemd worden, op de keeper beschouwd. ,,Want ik houd helemaal niet van paarden. Ik ben er juist bang van. Ik houd van tradities, dat wel.”