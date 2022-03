Oekraïnse vluchtelingen naar oude mavo in Wissenkerke. Eigenaar heeft toestemming gekregen van gemeente

,,Wij hebben wel gezegd dat het tijdelijk is. Het is een humanitaire noodsituatie”, zegt burgemeester Loes Meeuwisse van Noord-Beveland. In het gebouw worden vermoedelijk al in de loop van de volgende week gezinnen ondergebracht. De komende dagen wordt het technisch in orde gemaakt en worden de bedden geplaatst. De verwachting is dat er straks 20 tot 25 personen kunnen verblijven.