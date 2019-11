‘Oe is 't noe?’ Dick van der Veer vangt straatmodellen van Zierikzee vijf jaar geleden weer in nieuwe serie

Huis van Sinter­klaas in Zierikzee zit vol verrassin­gen

23 november ZIERIKZEE - Het Huis van Sinterklaas in Zierikzee is weer een feestje. Voor jong én oud. Waar de kinderen de grootste lol beleven op de speelzolder en bij de Sint, kunnen de (groot)ouders op ontdekkingsreis langs schilderijen. Want daar is iets bijzonders mee aan de hand.