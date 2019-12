Norovirus breekt ook uit in verpleeghuis Zierikzee: tien mensen besmet

Aanleg rondweg Scharendij­ke weer uitgesteld; nu is stikstof­uit­stoot de spelbreker

5 december ZIERIKZEE - De aanleg van de laatste ontbrekende schakel in de Recreatieverdeelweg in de Kop van Schouwen wordt uitgesteld. In het gebied is een overbelasting van stikstof gemeten. De extra maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om bouwprojecten los te trekken, hebben nauwelijks effect op de situatie op Schouwen-Duiveland, constateert wethouder Jacqueline van Burg.