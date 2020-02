Noordzeezijde Brouwersdam tijdelijk dicht vanwege hoog water

De afsluiting zal naar verwachting tot eind middag, begin van de avond duren. ,,Zo lang als nodig is voor de veiligheid", aldus woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. De hoofdrijbaan van de N57 blijft gewoon open. Om 15.30 uur is het water naar verwachting boven de 2.67 meter NAP gestegen. De afsluiting van de Brouwersdam valt ‘binnen afzienbare tijd’ te verwachten, gaf De Feijter om 13.30 uur aan. Een team van Rijkswaterstaat dat besluit over sluiting van de Oosterscheldekering is paraat in verband met een verwachte waterstand boven alarmpeil. Een sluiting echter is op dit moment nog niet aan de orde, laat De Feijter weten.