Noord-Hollands gedeputeerde Jack van der Hoek wordt de nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland

Update: 20.48 uurZIERIKZEE - De nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland heet Jack van der Hoek (1963) en komt uit Uitgeest. Hij is momenteel gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Van der Hoek neemt 12 mei het roer over van Gerard Rabelink, die dan met pensioen gaat.

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland kwam vanavond -zoals gebruikelijk bij dit soort gelegenheden- achter gesloten deuren bijeen om te stemmen over de voorkeurskandidaat die uit de sollicitatieprocedure is gerold. De voorzitter van de vertrouwenscommissie Robbert Lievense maakte zijn naam bekend via een live-beeldverbinding uit het gemeentehuis, in verband met de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus. Van der Hoek was zelf ook niet aanwezig en volgde de afloop van de stemming achter de computer.

Officieel gaat het om een aanbeveling van de Schouwse raad, die voor de uiteindelijke koninklijke benoeming nog moet worden getoetst door de minister van Binnenlandse Zaken. Maar dat is doorgaans een formaliteit.

Kennis van landbouw, visserij en recreatie

Van der Hoek (D66) is sinds 2016 gedeputeerde in Noord-Holland. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles economie, landbouw en visserij, recreatie en toerisme, arbeidsmarkt, Europa, dierenwelzijn en bestuur. Tot zijn aantreden tot het provinciebestuur was hij zes jaar wethouder en loco-burgemeester van Haarlem.

De 56-jarige Van der Hoek is geboren en getogen in Den Haag, getrouwd en heeft een dochter van 17 jaar. Voor zijn loopbaan in het openbaar bestuur werkte hij bij een particulier beveiligingsbedrijf. Ook was hij onder meer hoofd beveiliging bij het Amsterdams Historisch Museum en veiligheidsmanager crisisbeheersing bij de gemeente Haarlem.

In totaal deden dertig mannen en tien vrouwen een gooi naar de burgemeesterspost, maakte commissaris van de koning Han Polman in januari bekend. Hun leeftijd varieerde van 26 tot 62 jaar. De meeste belangstelling kwam uit de hoek van de VVD (twaalf sollicitanten). Maar ook onder D66-leden (zes sollicitanten) was Schouwen-Duiveland in trek. Uit de hoek van het CDA, ChristenUnie en SGP ambieerden ieder vier kandidaten de functie. Drie kwamen uit de koker van een lokale partij en twee uit de PvdA. Van de overige vijf is hun politieke voorkeur niet bekend. Ook Rabelink was bij zijn aantreden ‘partijloos’.