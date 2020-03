Noodtoestand: ‘We koersen af op een nieuwe watersnoodramp’

Wel of geen nieuw sportcom­plex in De Westhoek? ‘Tijd om een besluit te nemen’

29 februari SCHARENDIJKE - Het wordt tijd dat er een knoop wordt doorgehakt over een nieuw sportcomplex in De Westhoek. Dat schrijft Werner Klaassen, voorzitter van voetbalclub ZSC’62 uit Scharendijke, in een brief aan de gemeente.