Noodsteun aan Watersnoodmuseum heeft een prachtig staartje

Hypermo­dern wonen in Zierikzee; ‘De hele uitstra­ling van de wijk Malta gaat er zo enorm op vooruit’

16 juni ZIERIKZEE - Vier jaar heeft het terrein van het voormalige multifunctioneel centrum in de Zierikzeese wijk Malta braak gelegen, wanneer Zeeuwland daar in 2022 begint met de bouw van twee hypermoderne gebouwen met in totaal 43 appartementen. Tussen fris witte gevels opgetrokken, voorzien van warmtepompen en zonnepanelen. ,,De hele uitstraling van de wijk gaat er zo enorm op vooruit, in vergelijking met het verouderde MFC.”