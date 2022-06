Nóg vetter, nóg lekkerder dan vorig jaar; opbrengst eerste vaatje nieuwe haring in Zierikzee gaat naar Oekraïense jongeren

ZIERIKZEE - ,,Eigenlijk een heel wonderlijk visje”, lacht Gertjan Spijk wanneer hij het laatste stukje van zijn nieuwe haring bij de staart weg hapt. ,,Elk jaar weer lekkerder.” Maar eerlijk is eerlijk, voegt hij er aan toe. ,,Ik heb al heel wat haring gegeten in mijn leven, deze is écht heel vet en vol van smaak. Boterzacht. Heerlijk!”