Nog 325 uur te gaan voor de zwerfafvalchallenge, maar het goede nieuws is dat er al 175 uur afval geraapt is

Jong in Zeeland ‘Ik ga de opleiding zorgprofes­si­o­nal doen. Mijn doel is profwiel­ren­ner worden’

Thijs Theuns (15) uit Zierikzee rijdt voor De Jonge Renner in Oosterhout. De wielerfanaat vindt het lastig om school en fietsen te combineren. ,,Ik ben zes dagen bezig met trainen. Rust is natuurlijk geen training maar het is wel even belangrijk.

22 december