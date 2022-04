Nikki (12) is een Rupsje Nooitgenoeg op de mat

Ze weegt 30,8 kilo, ziet er megalief uit maar is bloedfanatiek als ze op de mat staat. Nikki van Beuningen (12) is gek op karate. Zo gek dat de jonge Scharendijkse minstens 4 dagen in de week het halve land doorkruist om nóg beter te worden. Het leverde haar al een berg bekers en medailles op en onlangs zelfs een derde plaats op het NK. Maar nog belangrijker: vooral veel power en plezier.