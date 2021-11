Nieuwjaarsduik Westenschouwen opnieuw afgelast

In de aankomende winter, waarvan de aanloop er niet best uit ziet, valt het dubbeltje de verkeerde kant op. De teleurstelling is groot, maar we hopen dat er begrip is. Het heeft geen zin om te wachten tot de overheid zegt dat het niet mag. Wij kunnen zelf wel bedenken dat het niet kan. Met de mensenmassa die we verwachten, kunnen we nooit aan alle voorwaarden voldoen voor een veilig verloop van de duik. De verantwoording is simpelweg te groot', aldus de organisatie. Het bestuur roept ook nu weer op om geen ‘privéduik’te nemen zonder veiligheidsmaatregelingen. ‘Denk aan alle hulpverleners en materialen die we daarvoor regelen. Deze zullen niet op de stranden aanwezig zijn.’