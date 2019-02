Nieuwerkerkse scholen waarschuwen voor man die kinderen ongewenst benadert

Frida Kahlo de keuze van kunstena­res Inge de Groot in Fizi

12:05 ZIERIKZEE - Beeldend kunstenares Inge de Groot staat donderdag in de schijnwerpers in Fizi (20.00 uur). In het kader van de reeks ‘De Keuze van’ draait het die avond in filmtheater om Frida, een film over de Mexicaanse schilderes Frida Kahlo.