Nieuwerkerkse leerlingen doen oproep: ‘Help ons afval op school te scheiden’

Hulpver­leen­ster uit Bruinisse blijft voor eigen veiligheid even weg bij vluchtelin­gen­kamp Lesbos

17:36 LESBOS - Debora Molenaar uit Bruinisse werkt als hulpverleenster in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Maar nu de Turkse president Erdogan de deur naar Griekenland wagenwijd heeft opengezet, is de vlam in de pan geslagen. Grieken zijn het beu. De Bruse en haar collega’s moeten tijdelijk voor hun eigen veiligheid in hun huizen blijven.