Nieuwerkerkse krijgt op Zeelandbrug ijsplaat door ruit: ‘Ik zat helemaal te shaken’

Het orgel van de Nieuwe Kerk in Zierikzee heeft kapotte longen

22 januari ZIERIKZEE - Het orgel van de Nieuwe Kerk in Zierikzee is stuk. De balgen, ofwel de pompen met luchtvoorraad, zijn lek. En laat kerkmusicus Mar van der Veer nou nét een toneelstuk hebben geschreven over Majesteit Orgel met kapotte longen...