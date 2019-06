Nieuwerkerk Bruist! is niet meer weg te denken uit het dorp

Bankje herinnert Nieuwer­kerk voortaan aan UNA-vrijwilli­gers

9:59 NIEUWERKERK - In de U.N.A.straat in Nieuwerkerk is zaterdagochtend een bankje met gedenksteen onthuld. Die herinnert aan de vrijwilligers die hielpen bij de wederopbouw na de Ramp.